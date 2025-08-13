Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Can Aldı: 3 Ölü

Güney Kore'de, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap'ın haberine göre, şiddetli yağış Seul, Incheon'un yanı sıra Gyeonggi, Gangwon ve Güney??????? Chungcheong eyaletlerinde etkisini gösteriyor.

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle Gimpo, Incheon ve Pocheon bölgelerinde ilk belirlemelere göre toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca, sel riski taşıyan nehirlere yakın bölgeler için tahliye emri çıkarıldığını kaydetti.

Bölgedeki yağışların yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, bölgede acil durum müdahale konumu 2'nci seviyeye yükseltildi.