Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar 2 Can Aldı

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Güney Kore'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1000 kişi tahliye edildi. Başkent Seul'de çöken istinat duvarı nedeniyle bir kişi can verdi. Yetkililer, toprak kayması riski konusunda uyarılarda bulunuyor.

Güney Kore'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 1000 kişi tahliye edildi.

Başkent Seul'de şiddetli yağışlar nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgede yağışlar nedeniyle 302 hasar kayıtlara geçti.

Vatandaşları toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durmaya çağıran yetkililer, ilerleyen günlerde sağanakların artacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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