Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar 14 Can Aldı

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Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. 12 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, yaklaşık 3 bin 840 kişi tahliye edildi.

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yetkililer, ülkedeki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Yağışlar sonucu oluşan afetler nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, 12 kişinin ise kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde yaklaşık 3 bin 840 kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Güney Kore'nin büyük bölümündeki yağışların bugün itibarıyla durduğunu belirten yetkililer, ülke genelinde şiddetli yağışlara yönelik yapılan uyarıların kaldırıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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