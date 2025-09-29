Güney Kore'de Siber Alarm Seviyesi 'Dikkat' Düzeyine Yükseltildi
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, veri yönetim kurumundaki yangın sonrası yaşanan kesintiler nedeniyle siber alarm seviyesini 'dikkat' düzeyine çıkardı. Yangın, pek çok kamu hizmetinin askıya alınmasına yol açtı.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), veri yönetim kurumundaki yangın sonrası çevrim içi kamu hizmetlerinde yaşanan kesintinin ardından ülkenin siber alarm seviyesini "dikkat"e çıkardı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore istihbaratının bir kademe artırarak ikinci seviyeye yükselttiği "dikkat" düzeyindeki siber alarm kararı, yerel saatle 18.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Sistemde yaşanan kesintiden faydalanabilecek olası siber saldırılara karşı alınan karar, başkent Seul'ün yaklaşık 140 kilometre güneyindeki Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisinde cuma günü çıkan yangın sonrası alındı.
Veri yönetim kurumunda çıkan yangın nedeniyle yüzlerce kamu yönetim sisteminin askıya alındığı açıklanmıştı.