Haberler

Güney Kore'de bir kiliseye "2024 seçimlerine müdahale etme" suçundan soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shincheonji İsa Kilisesi, 2024 seçimlerinde Halkın Gücü Partisi'ne mensuplarını katılmaya zorladığı gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma altına alındı. Kilise yöneticileri arasında gözaltılar gerçekleştirildi.

Güney Kore'de Shincheonji İsa Kilisesine, mensuplarını 2024 seçimlerinde Halkın Gücü Partisi'ne (PPP) katılmaya zorladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore merkezli Shincheonji İsa Kilisesine, savcılık tarafından açılan soruşturma dolayısıyla emniyet güçlerince baskın düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu baskının gerekçesi, kilise yöneticisi Lee Man-hee'nin ve kilisedeki bazı kişilerin, mensuplarını PPP'nin 2021'deki parti başkanlık ön seçimlerinin sonuçlarını ve 2024 genel seçimleri için parti adaylarının belirlenmesini etkilemek amacıyla yönlendirmesi olarak belirtildi.

Haberde, kilise yöneticisi Lee'nin de aralarında bulunduğu kişilerin, iş faaliyetlerini engellemek ve Siyasi Partiler Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma ekibinin ulaştığı ifadelere göre, Shincheonji Kilisesinin eski yetkililerinden bazıları, kilise yönetiminin "Pilates" adlı bir proje kapsamında takipçilerini PPP'ye katılmaya teşvik etti.

Haberde ayrıca eski yetkililerin bir kısmının, kilisenin siyasi çevreler üzerinden siyaset üzerindeki etkisini artırmaya çalıştığı yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı