Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 41'e yükseldi. Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşanıyor. Sel ve toprak kayması nedeniyle yollarda hasar meydana gelirken, tarım alanlarının büyük bir kısmı da sular altında kaldı. Yarım milyon çiftlik hayvanının ise kaybolduğu açıklandı.

- Güney Kore'de sel felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi

SEUL - Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 41'e yükseldi.

Güney Kore'de geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Güney Koreli yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğu ülkede can kaybı sayısının da 41'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşanıyor. Sel ve toprak kayması nedeniyle yollarda hasar meydana gelirken, tarım alanlarının büyük bir kısmı da sular altında kaldı. Yarım milyon çiftlik hayvanının ise kaybolduğu açıklandı.

Tünelden 14 cansız beden çıkarıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, dün acil durum toplantısı gerçekleştirerek, yetkililere felaket bölgeleri oluşturmaları ve selden etkilenen bölgelerin inşası için gerekli tüm çalışmalara hız vermeleri talimatı verdiği kaydedildi. Yeol'un Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Cheongju kentindeki bir tünelin selde araç trafiğine kapatılmaması sonucu çok sayıda can kaybının yaşandığını ifade ederek, yerel yönetimleri eleştirdi.

Tünelden en az 14 cansız beden çıkarıldı.