Güney Kore'de Savaş Uçağı Sivil Bölgeyi Bombaladı

POCHEON, 6 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'de gerçek mühimmatların kullanıldığı tatbikat sırasında bir savaş uçağının yanlışlıkla sivil bir bölgeyi bombalaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ndan yapılan açıklamaya göre, KF-16 tipi bir savaş uçağı perşembe günü yerel saatle sabah 10.00 civarında başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon kasabasına yakın bir bölgeye 8 adet MK-82 bombası bıraktı. Bu bölge, Kuzey Kore sınırındaki gerçek mühimmat kullanılan atış alanının dışında yer alıyordu.