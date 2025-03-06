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Güney Kore'de Savaş Uçağı Sivil Bölgeyi Bombaladı

Güney Kore'de Savaş Uçağı Sivil Bölgeyi Bombaladı
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Güney Kore'de bir savaş uçağının tatbikat sırasında yanlışlıkla sivil bir bölgeyi bombalaması sonucunda 15 kişi yaralandı. Olay, Pocheon kasabası yakınlarında meydana geldi.

POCHEON, 6 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'de gerçek mühimmatların kullanıldığı tatbikat sırasında bir savaş uçağının yanlışlıkla sivil bir bölgeyi bombalaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ndan yapılan açıklamaya göre, KF-16 tipi bir savaş uçağı perşembe günü yerel saatle sabah 10.00 civarında başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon kasabasına yakın bir bölgeye 8 adet MK-82 bombası bıraktı. Bu bölge, Kuzey Kore sınırındaki gerçek mühimmat kullanılan atış alanının dışında yer alıyordu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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