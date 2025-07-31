Güney Kore'de Savaş Gemisinde Yangın: 3 Yaralı

Güney Kore'nin Jinhae bölgesinde limana yaklaşan bir savaş gemisinde yangın çıkması sonucu gemideki 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Jinhae'de limana yaklaşmakta olan donanmaya ait bir savaş gemisinde yangın çıktı.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemide yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Bu kişilerin durumlarının kritik olmadığı öğrenildi.

Yangının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.