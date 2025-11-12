Haberler

Güney Kore'de Polisler APEC Zirvesi'nde Elverişsiz Koşulları Protesto Etti

Güney Kore'deki Ulusal Polis Sendikası, APEC Zirvesi'nde görevlendirilen polis memurlarının yetersiz konaklama ve yiyecek koşullarını protesto ederek eylem düzenledi. Polis teşkilatı, eksikliklerin şehre ait konaklama tesislerinin sınırlı kapasitesinden kaynaklandığını kabul etti.

Güney Kore'de Ulusal Polis Sendikası, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görevlendirilen polis memurlarının elverişsiz çalışma koşullarını protesto etti.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, sendika, üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katıldığı APEC Zirvesi'nin güvenliği için görevlendirilen binlerce polis memurunun uygun konaklama koşulları ile yiyeceklerden mahrum kaldığını belirterek eylem düzenledi.

Seul'deki Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) önünde gerçekleştirilen eylemde, küresel düzeydeki diplomatik etkinliği korumakla görevlendirilen polis memurlarının kartonların üzerinde koridor ve tiyatro salonlarında uyurken çekilen fotoğrafları ile etkinlikte dağıtılan yiyeceklerin görselleri yer aldı.

Sendikanın Operasyon Destek Bölümü Başkanı An Yu-shin, gazeteye yaptığı açıklamada, hükümetin etkinlik süresince görevlendirilen polis memurlarına "evsizlerden bile kötü muameleme" gösterdiğini savunarak bazı dinlenme alanlarında mahremiyetten yoksun cam duvarlı tuvaletlerin olduğunu, yemeklerin soğuk ve özensiz hazırlandığını, bazı polislerin de yemek alamadığını ileri sürdü.

Ulusal Polis Teşkilatı, eksiklikler olduğunu kabul etti

Ulusal Polis Teşkilatından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, etkinlikte eksiklikler olduğu ancak bunun şehirdeki konaklama tesislerinin sınırlı kapasitesinden kaynaklandığı belirtilerek, etkinliğe davet edilen üst düzey yetkililer ve delegelerin bile yakın şehirlerdeki otellerde konakladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Mümkün olan her yerde tesisler kiraladık ama görevlendirmenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda herkesin kapalı alanlarda konaklaması mümkün olmadı." ifadesine yer verildi.

Yemek dağıtımıyla ilgili de etkinlikten önce planlamalar yapılmasına rağmen bazı yetkililerin rahatsızları dolayısıyla çeşitli aksaklıklar yaşandığı aktarılan açıklamada, bunun tekrar etmemesi için inceleme yapılacağı kaydedildi.

Başbakan Kim Min-seok da İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Polis Teşkilatına soruşturma yürütülmesi talimatını verdi.

Kim, yaptığı açıklamada, önceden hazırlıkların yapıldığına dair güvence verilmesine rağmen bazı polis memurlarının bu tür koşullarla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Zor koşullar altında görevlerini yerine getiren tüm memurlara teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
