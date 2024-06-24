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Güney Kore'de pil fabrikasında yangın: 1 ölü, 19 kayıp

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Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki pil fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

- Güney Kore'de pil fabrikasında yangın: 1 ölü, 19 kayıp

SEUL - Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki pil fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Güney Kore güne yangın haberiyle başladı. Ülkenin Hwaseong şehrinde bulunan bir lityum pil fabrikasında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1 işçinin hayatını kaybettiği yangında, 3 işçi yaralanırken, 19 işçiden de haber alınamıyor.

Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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