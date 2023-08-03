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Güney Kore'de Otomobil ve Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

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Güney Kore'nin Seongnam şehrinde bir kişi, önce otomobilini yayaların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı, ardından arabadan inerek 9 kişiyi bıçakladı. Saldırganın yakalandığı ve sorguya alındığı belirtildi.

Güney Kore'nin Seongnam şehrinde bir kişi, önce otomobilini yayaların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı, ardından arabadan inerek 9 kişiyi bıçakladı.

Başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam'daki polis yetkilisi Yoon Sung-hyun, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın şehirdeki bir metro istasyonu yakınında arabasını kaldırımdaki yayaların üzerine sürerek 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Saldırganın daha sonra arabasından inip 9 kişiyi bıçakla yaraladığını ifade eden Yoon, yaralananların durumu hakkında bilgi vermedi.

Olay yerinde yakalanan saldırganın sorguya alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel

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