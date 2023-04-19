Güney Kore'de otobüs şoförleri greve gitti

Güney Kore'de Changwon şehrinde otobüs şoförleri maaş artışı ve emeklilik yaşının yükseltilmesi talebiyle greve gitti.

Yonhap'ın haberine göre, 9 şirketin işçi sendikası konseyi yerel saatle 05.00'te ücret görüşmelerinden istenen sonuç alınamaması nedeniyle greve başladı.

Otobüs şoförleri, maaşlarının yüzde 7,4 artırılmasını, emeklilik yaşının da 65'e yükseltilmesini talep etti.

Taraflar, yüzde 3,5 oranında maaş zammı konusunda anlaşırken, uzun süren görüşmelerin ardından diğer konularda mutabakata varamadı.

Şirketler, 724 otobüsle şehirdeki otobüslerin yüzde 95'ini işletiyor.

Hükümet, olası aksaklıkları engellemek için şehirde 142 sözleşmeli otobüs ve 10 halk otobüsünü ücretsiz hizmete sunmayı ve otobüs güzergahlarında 800 taksiyi daha ucuz fiyatlara görevlendirmeyi planlıyor.