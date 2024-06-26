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Güney Kore'de Nisanda Doğan Bebek Sayısı 19 Ayın En Yükseği

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Güney Kore'de nisanda doğan 19 bin 49 bebek, son 19 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Doğum oranındaki artışın Kovid-19 salgınının ardından son birkaç yılda evlenenlerin sayısının artmasıyla gerçekleştiği belirtiliyor.

Güney Kore'de nisanda doğan 19 bin 49 bebek, "19 ayın en yüksek seviyesi" olarak kayıtlara geçti.

YONHAP'ın haberine göre, Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkedeki doğum oranına ilişkin güncel verileri yayımladı.

Buna göre, Nisan 2024'te, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 19 bin 49 bebek dünyaya geldi. Böylelikle Güney Kore'de nisanda doğan 19 bin 49 bebekle son 19 ayın zirvesi görüldü.

Ülkede 2024 yılının ilk çeyreğindeki yeni doğan bebek sayısı 79 bin 523 olarak kayıtlara geçerken, bu dönemdeki doğurganlık oranı da 0,76 oldu.

Güney Kore İstatistik Kurumundan bir yetkili, nisandaki doğum oranındaki artışın Kovid-19 salgınının ardından son birkaç yılda evlenenlerin sayısının artmasıyla gerçekleştiğini ancak yükselişin devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Nisan 2024'te ülkede gerçekleşen ölüm oranı da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 28 bin 659'a yükselirken, Kasım 2019'dan bu yana ölüm sayısı yeni doğan sayısını geride bırakıyor.

Ülkede, evlenen çiftlerin sayısı da nisanda, önceki yıla göre, yüzde 24,6 artarak 18 bin 39'a yükselirken, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 5,7 artarak 7 bin 701'e yükseldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin düşük doğum oranlarına önlem amacıyla 19 Haziran'da "demografik ulusal acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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