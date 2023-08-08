Güney Kore'de Muhalefet Liderine Tehdit İçeren E-posta Gönderildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, muhalefet partisi lideri Lee Jae-myung'a yönelik terör tehdidi içeren bir e-posta gönderildi. Tehdit içerikli e-postada, Lee'nin öldürülmemesi durumunda bir kütüphane bombalanacağı belirtildi. Yetkililer, ihbar üzerine Ulusal Meclis'te arama yapıldığını ve bomba imha ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Güney Kore'de Seul Belediye yönetiminden yetkililere, muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung'a yönelik tehdit ifadeleri içeren e-posta gönderildi.

Yonhap haber ajansına göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Lee'yi hedef alan terör tehdidi içerikli e-posta akabinde Ulusal Meclis'te arama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Seul'deki yetkililer de dahil birçok kişiye gönderilen e-postada, Lee'nin yarın yerel saatle 15.34'e kadar öldürülmemesi durumunda başkentteki bir kütüphanenin bombalanacağı mesajının yer aldığı aktarıldı.

Tehdit içerikli e-posta ihbarının saat 16.46'da alındığı ifade edilirken, ihbarın ardından, Ulusal Meclis'te bomba imha ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.