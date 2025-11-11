Güney Kore'de Maraton Sırasında Kamyon Çarpan Koşucu Ağır Yaralandı

Güney Kore'nin North Chungcheong eyaletinde düzenlenen maraton sırasında kamyon çarpan koşucu ağır yaralandı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, North Chungcheong Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 300 koşucunun 77,5 kilometrelik parkurda yarıştığı şehirler arası maraton, iki şeritli yolun koşucular için ayrılan tarafında yapılıyordu.

Etkinlik sırasında bir ton ağırlığındaki kamyon, maratonda yarışan koşucuya çarptı.

Şoförün ani şerit değişikliği yaptığı sırada gerçekleşen kaza sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki koşucu hastaneye kaldırıldı.

Beyin ölümü gerçekleştiği bildirilen koşucunun, yaşam destek ünitesinde tutulduğu kaydedildi.

Üç gün sürmesi planlanan etkinlik, kazanın ardından iptal edildi.

Polis, 80 yaşındaki kamyon şoförünün kazanın meydana geldiği sırada alkollü olmadığını ve sorgusunda "koşucuyu fark etmediğini" belirttiğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.