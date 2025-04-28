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Güney Kore'de Lise Öğrencisine Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

Güney Kore'de Lise Öğrencisine Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı
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Cheongju'daki bir lisedeki öğrencinin bıçaklı saldırısında biri öğretmen olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise yakalandı.

Güney Kore'nin Cheongju şehrindeki bir lise öğrencisinin okulda düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'ün 110 kilometre güneyindeki Cheongju'da bir lisenin özel eğitim öğrencisi, okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Olayda, biri öğretmen olmak üzere 6 kişinin yüz ve karın bölgesinden yaralandığı aktarıldı.

Yaralananlar, hastanede tedavi altına alındı.

Okulun özel eğitim programına kayıtlı öğrencinin, saldırıdan sonra yakındaki bir su deposuna atladığı ancak yakalandığı bildirildi.

Kolluk kuvvetlerinin olaya yönelik soruşturmayı sürdürdüğü ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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