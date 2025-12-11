Güney Kore'de inşaat aşamasındaki binanın çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi enkaz altında kaldı

Güney Kore'nin Gwangju eyaletinde yapımı süren bir kütüphanenin inşaat sahasında çelik bir yapının çökmesi sonucu 1 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de enkaz altında kaldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, yapım aşamasında olan bir kütüphanenin inşaat alanında çelik bir yapının çöktüğüne dair ihbar alan arama kurtarma ekipleri, olay yerine intikal etti.

Yetkililer, 47 yaşındaki inşaat işçisinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığını, ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enkaz altında kalan 3 işçiden birinin konumunun belirlendiğini ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını aktaran yetkililer, diğer 2'sinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

Yapının, beton dökülürken çökmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.