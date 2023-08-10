Güney Kore'de Khanun Tayfunu Sel ve Heyelanlara Yol Açtı

Güney Kore'de etkili olan Khanun Tayfununun sel ve heyelanlara yol açması nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfunun ülkenin güneydoğu kıyılarından karaya ulaşmasının ardından güney ve kuzey sahilleri başta olmak üzere bazı bölgelerde sel ve heyelanlar meydana geldi. Ülkede 14 havalimanında 355 uçuş ve 412 tren seferi iptal edildi, toplam 490 yol ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 10 bin 641 kişinin barınaklara tahliye edildiğini, 1579 okulda eğitimlere ara verildiği ya da eğitimlerin çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Güney Kore'de etkili olan Khanun Tayfununun sel ve heyelanlara yol açması nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yonhap'ın haberine göre, tayfunun ülkenin güneydoğu kıyılarından karaya ulaşmasının ardından güney ve kuzey sahilleri başta olmak üzere bazı bölgelerde sel ve heyelanlar meydana geldi.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), yerel saatle 9.20'de güneydoğudaki Geoje'de karaya çıkan tayfunun, saatte 40 kilometre hızla başkent Seul'e ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

KMA, güneydeki Jeju Adası hariç tüm bölgelere Khanun Tayfunu nedeniyle uyarılar yayımlarken, cuma sabahına kadar kuzeydoğu sahil bölgelerinde 500 milimetreye kadar, başkent ve batı sahil bölgelerinde ise 100 ila 200 milimetre arasında yağış görülebileceği tahmini yaptı.

Ülkede 14 havalimanında 355 uçuş ve 412 tren seferi iptal edildi, toplam 490 yol ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer, 10 bin 641 kişinin barınaklara tahliye edildiğini, 1579 okulda eğitimlere ara verildiği ya da eğitimlerin çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentindeki şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Khanun Tayfunu, Güney Kore'de düzenlenen 25. Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerini de etkilerken, dün yetkililer, 37 bin izciyi başkent Seul ve yakın bölgelerdeki üniversite yurtlarına, hükümet ve kurumsal eğitim merkezlerine ve otellere nakletmek için binden fazla otobüsü Buan'a göndermişti.

Anıt, heykel ve duvar resimlerini koruma çağrısı

Kuzey Kore'de Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da halka, lider Kim Jong Un ve diğer önemli liderlere ait anıt, heykel ve duvar resimlerinin Khanun Tayfununun etkilerinde korumaları çağrısı yapıldı.

Tayfun nedeniyle aşırı yağış, rüzgarlar ve hatta tsunami görülebileceği uyarısında bulunulan haberde, yetkililerin tayfun ve olası tahliyelere ilişkin halka bilgi vermesi gerektiği kaydedildi.

Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığı ancak, heykel ve anıtlar gibi ülkenin propaganda araçlarının korunmasının birinci öncelik olduğu belirtildi.

Haberde, ayrıca, müzelerin, tarihi alanların ve "slogan ağaçlarının" da vatandaşların ve yetkililerin tayfundan koruması gereken varlıklar arasında olduğunu ifade edildi.