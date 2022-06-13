Güney Kore'de kamyoncuların greve gitmesi kargo taşımacılığını aksattı

Güney Kore'de kamyoncuların bir haftadır grev yapması, kargo taşımacılığında aksamaya ve maddi kayba neden oldu.

Ülkede günlerdir süren grevin, halihazırda Çin'de uygulanan Kovid-19 önlemleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenen küresel tedarik zincirlerini daha kötü hale getirebileceği kaydedildi.

Dünyanın büyük ekonomilerinden olan Güney Kore'de kamyoncuların bir haftadır devam eden grevinin yerel üretimi de etkilediği ve 1,2 milyar dolarlık zarara neden olduğu bildirildi.

Kamyoncular ile hükümet yetkilileri arasında dün yapılan 4'üncü tur görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığına göre, ülke genelinde 14 farklı bölgede bugün itibarıyla 6 bin 600 kamyoncu greve gitti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 7 Haziran'dan beri grev yapan kamyon şoförleri, hükümetin fiyatlara karşı harekete geçmesini talep ediyor.