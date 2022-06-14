Güney Kore'de kamyon şoförlerinin grevi sona erdi

Güney Kore'de kamyon şoförlerinin 7 Haziran'da başlayan ve ülke çapında kargo taşımacılığında aksaklıklara yol açan grevi bitti.

Yonhap'ın haberine göre, kamyon şoförleri Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşmaya vararak yarından itibaren iş başı yapma kararı aldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bir haftadır grev yapan kamyon şoförleri, hükümetin fiyatlara karşı harekete geçmesini talep ediyordu.

Grevinin, kargo taşımacılığında aksamaların yanı sıra yerel üretimi de etkilediği ve 1,2 milyar dolarlık zarara neden olduğu belirtilmişti.