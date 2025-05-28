Güney Kore'de Jeju Barış ve Refah Forumu Başladı

Güney Kore'de küresel jeopolitik meseleleri ele almak üzere düzenlenen uluslararası Jeju Barış ve Refah Forumu başladı.

Yonhap'ın haberine göre, bu yıl 20'ncisi düzenlenen foruma ülkenin güneyindeki Jeju Adası ev sahipliği yapıyor.

"Barış ve Refah İçin Yenilik" temasıyla düzenlenen 3 günlük foruma 60 ülkeden yaklaşık 4 bin davetli katılıyor.

Forumda, ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve Kore Yarımadası'nda barışın teşviki gibi çok boyutlu küresel meseleler ele alınacak.

İklim değişikliğiyle mücadele ve teknoloji alanındaki küresel rekabet de forumun gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Forumun açılış oturumu, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, BM Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Sekreteryası Genel Sekreteri Wamkele Mene gibi önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Forum kapsamında, Güney Kore ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 60. yıl dönümü öncesinde, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve geleceğe yönelik perspektiflerin ele alınacağı özel bir oturumun yanı sıra Kore ile Afrika arasında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak kalkınma ve sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde bir toplantı düzenlenecek.