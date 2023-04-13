Güney Kore'de İsrailli turistleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Chungju şehrinde İsrailli turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu bir vatandaşının öldüğünü, ikisinin ağır yaralandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'nin Chungju şehrinde İsrailli turistleri taşıyan bir otobüsün devrildiği belirtildi.

Kazada, İsrail vatandaşı bir kadının öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 29 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Seul Büyükelçiliği personelinin kaza bölgesine ve yaralıların kaldırıldığı hastaneye doğru harekete geçtiği ifade edildi.

İsrail basını, Güney Kore Polisi'nin olayı araştırdığını ve şoförün "vites kutusunda bir arıza çıktığı" yönünde ifade verdiğini aktardı.