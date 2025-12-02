Haberler

Güney Kore'de İnsan Hakları İhlalleri ve Devlet Gücü Üzerine Sert Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, askeri güç kullanarak devleti yıkmaya çalışanlar ve insan haklarını ihlal edenlerin Nazilere benzer bir şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu. Lee, kamu görevlilerinin ihlalleri bildirmesi durumunda ceza indirimi yapılması gerektiğini belirtirken, sahte haberlere karşı kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, askeri güç kullanarak devleti yıkmaya çalışanlar ve insan haklarını ihlal edenlerin, "Nazi savaş suçluları gibi" cezalandırılmaları gerektiğini savundu.

Güney Kore'de yayın yapan The Chosun Daily gazetesinin haberine göre Lee, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının yıl dönümünden bir gün önce kabine toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre Lee, devletin gücünü kullanarak suç işleyenlere yönelik zaman aşımı süresinin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Askeri güç kullanarak devleti yıkmaya çalışanlar ve insan haklarını ihlal edenler, tıpkı Nazi savaş suçluları gibi, yaşadıkları sürece cezalandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kamu görevlilerinin, söz konusu ihlalleri gönüllü olarak bildirmeleri durumunda disiplin cezalarının azaltılmasının "bir ilke haline getirilmesi" gerektiğini belirten Lee, "İtiraf ederlerse veya kendileri ihbar ederlerse, aşırı sertliğe gerek yok." dedi.

Öte yandan Lee, sahte haberleri "demokratik düzeni bozma eylemi" şeklinde nitelendirerek, tek bir bakanlığın değil bütün hükümet birimlerinin sahte haberlere karşı önlemleri kapsamlı şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.