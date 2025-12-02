Güney Kore'de İnsan Hakları İhlalleri ve Devlet Gücü Üzerine Sert Açıklamalar

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, askeri güç kullanarak devleti yıkmaya çalışanlar ve insan haklarını ihlal edenlerin, "Nazi savaş suçluları gibi" cezalandırılmaları gerektiğini savundu.

Güney Kore'de yayın yapan The Chosun Daily gazetesinin haberine göre Lee, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının yıl dönümünden bir gün önce kabine toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre Lee, devletin gücünü kullanarak suç işleyenlere yönelik zaman aşımı süresinin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Askeri güç kullanarak devleti yıkmaya çalışanlar ve insan haklarını ihlal edenler, tıpkı Nazi savaş suçluları gibi, yaşadıkları sürece cezalandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kamu görevlilerinin, söz konusu ihlalleri gönüllü olarak bildirmeleri durumunda disiplin cezalarının azaltılmasının "bir ilke haline getirilmesi" gerektiğini belirten Lee, "İtiraf ederlerse veya kendileri ihbar ederlerse, aşırı sertliğe gerek yok." dedi.

Öte yandan Lee, sahte haberleri "demokratik düzeni bozma eylemi" şeklinde nitelendirerek, tek bir bakanlığın değil bütün hükümet birimlerinin sahte haberlere karşı önlemleri kapsamlı şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.