Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Haberler

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Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü bildirildi.

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü bildirildi.

Yonhap Haber Ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, iki kişide virüsün tespit edildiği kaydedildi.

Vakalardan birinin 20 Haziran'da ülkeye gelen yabancı uyruklu bir kişi olduğu tespit edilirken, diğerinin ise 21 Haziran'da ülkeye giriş yapan Güney Kore vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hastalar, 21 gün tecrit edilecek.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

21 Haziran Güney Kore Kore Güncel Haberler

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