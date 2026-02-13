Güney Kore'de İHA Operasyonları Komutanı sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle görevden alındı

Güney Kore'de Aralık 2024'teki sıkıyönetim uygulamasındaki rolü nedeniyle İnsansız Hava Aracı (İHA) Operasyonları Komutanı Tümgeneral Kim Yong-da görevinden alındı.

Yonhap ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesinde düzenlenen iç soruşturmada Kim Yong-da hakkında en ağır disiplin kararı çıktı.

Kim Yong-da'nın eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'dan emir alarak, "ilgili raporlama prosedürlerini izlemeksizin" Ekim 2024'te Kuzey Kore'ye karşı İHA operasyonu gerçekleştirdiği saptandı.

Soruşturmada İHA operasyonunun "Kuzey Kore'nin misillemesini kışkırtmayı" amaçladığı ve bunun Aralık 2024'te Yoon'un "sıkıyönetim girişimine bahane olarak kullanılacağı" sonucuna varıldı.

Bakanlık, Tümgeneral Kim Yong-da'nın görevinden alınması kararı verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.