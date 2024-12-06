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Güney Kore'de Hükümet Krizi: İktidar Partisi Liderinden Yoon'un Yetkilerinin Askıya Alınması Çağrısı

Güney Kore'de Hükümet Krizi: İktidar Partisi Liderinden Yoon'un Yetkilerinin Askıya Alınması Çağrısı
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Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un yetkilerinin askıya alınması gerektiğini belirtti. Han, Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından tutuklama emri vermesi ve istihbarat birimlerini kullanmasının ülke için tehlikeli olduğunu ifade etti.

SEUL, 6 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin lideri Han Dong-hoon, yeni ortaya çıkan olgular ışığında, ülkeyi ve halkı korumak adına Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un yetkilerinin askıya alınması gerektiğini söyledi.

Cuma günü parti yönetiminin acil toplantısında konuşan Han, bu açıklamasıyla muhalefet blokunun Yoon'un azli yönündeki çabalarına karşı daha önce takındığı tavrı değiştirmiş oldu.

İktidar partisi lideri, sıkıyönetimin ilan edildiği gün Yoon'un önemli siyasetçilerin tutuklanması emrini verdiğine işaret ederek, Yoon'un siyasetçileri tutuklamak için istihbarat teşkilatlarını kullandığının güvenilir kaynaklarca doğrulandığını söyledi.

Han, Yoon'un başkanlık görevini sürdürmesi halinde, sıkıyönetim ilanı gibi aşırı eylemleri tekrarlayarak ülkeyi ve halkı büyük tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Böylece Han, perşembe günü yaptığı muhalefet partileri tarafından Yoon'un azli için verilen önergeyi engelleme sözüne karşı tavır takınmış oldu.

Demokrat Parti ve diğer beş küçük partinin çarşamba günü Yoon'a karşı sundukları azil önergesinin cumartesi günü oylanması planlanıyordu.

Yoon salı gecesi sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun aleyhte oy kullanması üzerine çarşamba günü erken saatlerde yürürlükten kaldırmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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