Haberler

Ankete göre Güney Kore'de her 10 evden yaklaşık 3'ünde evcil hayvan besleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de yapılan bir ankete göre, her 10 evden yaklaşık 3'ünde evcil hayvan besleniyor ve bu hayvanların büyük çoğunluğunu köpekler oluşturuyor.

Güney Kore'de her 10 evden yaklaşık 3'ünde evcil hayvan beslendiği ve bu hayvanların büyük çoğunluğunun köpek olduğu belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, ülkedeki evcil hayvan oranını öğrenmek için anket düzenledi.

Anket sonucuna göre, Güney Kore'de her 10 evden yaklaşık 3'ünde evcil hayvan beslendiği, bu hayvanların yüzde 80,5'inin köpek, yüzde 14,4'ünün kedi, yüzde 4,1'inin balık olduğu görüldü.

Bu kişilerin, evcil hayvanları için aylık ortalama 84 dolar harcadığı belirlendi.

Anket, "Güney Kore'nin evcil hayvan sahipliği üzerine ulusal düzeyde onaylanmış ilk istatistiksel araştırması" oldu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda