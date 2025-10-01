Haberler

Güney Kore'de Havalimanı Çalışanları Süresiz Greve Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de, havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, çalışma saatleri ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz grev başlattı. Yaklaşık 15 bin işçiyi temsil eden sendikalar, ülke genelinde havalimanlarında grev düzenleyerek, daha iyi çalışma koşulları talep ettiklerini duyurdu.

Güney Kore'de havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, çalışma saatlerinin ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, yaklaşık 15 bin havalimanı çalışanını temsil eden sendikaların da katılımıyla ülke genelindeki havalimanlarında grev düzenlendi.

Yerel saatle 06.00'da başlayan grev kapsamında işçiler, daha iyi çalışma saatleri ve koşulları talep etti.

İşçiler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini açıkladı.

İşçilerin, günün ilerleyen saatlerinde başkent Seul'de bulunan Gimpo Uluslararası Havalimanı ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda mitingler düzenlemesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.