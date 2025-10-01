Güney Kore'de Havalimanı Çalışanları Süresiz Greve Gitti

Güney Kore'de havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, çalışma saatlerinin ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, yaklaşık 15 bin havalimanı çalışanını temsil eden sendikaların da katılımıyla ülke genelindeki havalimanlarında grev düzenlendi.

Yerel saatle 06.00'da başlayan grev kapsamında işçiler, daha iyi çalışma saatleri ve koşulları talep etti.

İşçiler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini açıkladı.

İşçilerin, günün ilerleyen saatlerinde başkent Seul'de bulunan Gimpo Uluslararası Havalimanı ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda mitingler düzenlemesi planlanıyor.