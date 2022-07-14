Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı

Güney Kore'de, Omicron'un BA.5 varyantı ile günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı.

Güney Kore'de, Omicron'un BA.5 varyantı ile günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), ülkede bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayıldığını belirtti.

Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 39 bin 196'a ulaştı, bunun bir haftada tespit edilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 696'ya ulaştı.

KDCA, BA.5 varyantının etkisiyle gelecek haftalarda vaka sayısının daha da yükseleceği konusunda uyardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Güney Kore Omicron Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title