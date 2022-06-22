Güney Kore'de Geleneksel Yöntemlerle Tuz Üretimi BUAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin Kuzey Jeolla eyaletinin Buan ilçesindeki bir tuz üretim havuzunda tuz kristallerini toplayan insanlar, 21 Haziran 2022. Bu bölgenin kıyı kesiminde yer alan kare şeklindeki alanlara sahip tuz havuzlarında geleneksel yöntemlerle tuz üretimi sürdürülüyor. BUAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin Kuzey Jeolla eyaletinin Buan ilçesindeki bir tuz üretim havuzunda tuz kristallerini toplayan insanlar, 21 Haziran 2022. Bu bölgenin kıyı kesiminde yer alan kare şeklindeki alanlara sahip tuz havuzlarında geleneksel yöntemlerle tuz üretimi sürdürülüyor. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Xinhua / Güncel 21 Haziran Güney Kore Güncel Haberler

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