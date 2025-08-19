Güney Kore'de Eski İçişleri Bakanına Sıkıyönetim Suçlaması

Güney Kore'de eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min hakkında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün geçen yıl aralıkta yapılan sıkıyönetim girişimine yardım ve yataklık etme suçlamasıyla dava açıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Aralık 2024'teki sıkıyönetim kararına ilişkin Savcı Cho Eun-suk'un başında olduğu özel soruşturma ekibi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı Lee'ye yeni suçlamalar yöneltildi.

Lee, eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanını engellemeye çalışmayarak, girişime yardım ve yataklık etmekle suçlandı.

Eski İçişleri Bakanı Lee'nin, o dönemde hükümete eleştirel yaklaşan medya kuruluşlarının elektrik ve suyunun kesilmesi için polis ve itfaiye teşkilatına talimat verdiğinden de şüpheleniliyor.

Lee, sıkıyönetim ilanında aktif rol oynamak, görevini kötüye kullanmak ve yalan beyanda bulunmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.