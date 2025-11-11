Haberler

Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoon'u Sıkıyönetim Girişimi Sebebiyle Soruşturma Süreci Başlatıldı

Güncelleme:
Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminde yer alan kamu görevlileri hakkında iç soruşturma başlatılacağını açıkladı. Sürecin ocak ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimine katılan kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütüleceğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Kim, kabine toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sıkıyönetim girişimine katılan veya işbirliği yapan kamu görevlileri hakkında hızla iç soruşturma yürüteceklerini ifade eden Kim, uygun önlemlerin alınması için gerekli zemini sağlayacaklarını söyledi.

Kim, ilgili süreci yürütecek görev gücünün, soruşturmayı ocak ayına kadar tamamlamayı hedeflediğini aktardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da Kim'in açıklamalarını destekleyerek, olaya karıştığı tespit edilen kişilerin, katılım düzeylerine bağlı olarak disiplin cezaları yoluyla hesap vermeleri gerektiğini vurguladı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae Myung???????, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de özel savcı ve ekibi, eski Devlet Başkanı Yoon'un "sıkıyönetim ilanına bahane bulmak amacıyla Kuzey Kore'ye dron gönderdiğini ve bu şekilde düşmana yardım ettiğini" öne sürmüştü.

