Haberler

Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a Sıkıyönetim Suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de özel savcı, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Kuzey Kore'ye dron gönderdiğini ve bu şekilde düşmana yardım ettiğini iddia etti. Suçlamalar, Yoon'un 2024'te sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak görevini kötüye kullandığını öne sürüyor.

Güney Kore'de özel savcı ve ekibi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "sıkıyönetim ilanına bahane bulmak amacıyla Kuzey Kore'ye dron gönderdiğini ve bu şekilde düşmana yardım ettiğini" öne sürdü.

Yonhap'ın haberine göre Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, eski Devlet Başkanı Yoon'un 2024'te başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı çeşitli iddiaları araştırdı.

Ekip, Yoon'un geçen yıl sıkıyönetime gerekçe oluşturmak amacıyla Kuzey Kore'ye dron gönderilmesini emrettiğini ileri sürerek "düşmana yardım" suçlamasıyla Yoon hakkında ek iddianame hazırladı.

Yoon'un bu emirle bağlantılı olarak görevini kötüye kullandığı ve bu emrin Kuzey Kore'nin yaptığı misillemeyi kışkırttığı ileri sürüldü.

Ayrıca, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile eski Savunma Karşı İstihbarat Komutanlığı Başkanı Korgeneral Yeo In-hyung'ın da düşmana yardımda bulunduğu ve yetkilerini kötüye kullandığı iddia edildi.

Dron Operasyon Komutanlığı Başkanı Kim Yong-dae'nin ise resmi görevleri engellediği ve sahte resmi belgelerin hazırlanmasını talep ettiği öne sürüldü.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.