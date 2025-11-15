Güney Kore'de E-Land Fashion Lojistik Merkezinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Güney Kore'nin Cheonan şehrindeki "E-Land Fashion" isimli şirkete ait lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yonhap ajansının haberine göre, yerel saatle 06.00 sularında başkent Seul'ün yaklaşık 90 kilometre güneyindeki Cheonan şehrindeki 4 katlı lojistik merkezinde yangın başladı.

İtfaiye yetkilileri, yangının 15.30 civarında kontrol altına alındığını belirterek, yangında can kaybı olmadığını açıkladı.

Yangını söndürmek için 430 personel, 11 helikopter ve 150 ekipmanın bölgeye sevk edildiğini aktaran yetkililer, ana yangın kontrol altına alınsa da merkezin içinde çok sayıda köz bulunduğu için olası alevlenmelere karşı müdahalenin "2. seviyede" devam ettiğini kaydetti.

Lojistik merkezinde hafta içi günlerde yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ifade edildi.