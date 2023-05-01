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Güney Kore'de Düzenlenen 2023 Seul Festivali Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırladı

Güney Kore'de Düzenlenen 2023 Seul Festivali Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırladı

Güncel Haberler

SEUL, 1 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 2023 Seul Festivali sırasında Gwanghwamun Meydanı'nda dev oyuncak ayı ile poz veren ziyaretçiler, 30 Nisan 2023.

SEUL, 1 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 2023 Seul Festivali sırasında Gwanghwamun Meydanı'nda dev oyuncak ayı ile poz veren ziyaretçiler, 30 Nisan 2023.

8 gün sürecek olan 2023 Seul Festivali, Pazar günü yerli ve yabancı turistlere "gerçek Seul'u hissettirmek" için eğlence etkinlikleriyle açıldı. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güney Kore 1 Mayıs Seul Güncel Haberler

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