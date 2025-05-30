Güney Kore'de Devriye Uçağı Düştü, 4 Askerin Cansız Bedeni Bulundu

Güney Kore'de Devriye Uçağı Düştü, 4 Askerin Cansız Bedeni Bulundu
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Güney Kore'de Devriye Uçağı Düştü, 4 Askerin Cansız Bedeni Bulundu
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Güney Kore'de eğitim uçuşu yapan P-3 tipi devriye uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçaktaki 4 askeri personelin cansız bedenine ulaşıldı ve düşüş anının görüntüleri ortaya çıktı.

- Güney Kore'de devriye uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı

Uçaktaki 4 askeri personelin cansız bedenine ulaşıldı

SEUL - Güney Kore'de kalkıştan kısa süre sonra düşen Deniz Kuvvetleri'ne ait P-3 tipi devriye uçağındaki 4 askeri personelin cansız bedenine ulaşıldı. Uçağın dağlık alana çakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne ait P-3 tipi devriye uçağının dün eğitim uçuşu için havalandıktan dakikalar sonra düştüğü kazanın detayları netleşti. Güney Kore Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki 2 subay ile 2 astsubayın cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, "Saat 13.43'te Pohang'daki bir hava üssünden iniş ve kalkış eğitimi için havalanan P-3 tipi deniz devriyesi uçağı, saat 13.49'da bilinmeyen bir nedenle yakındaki bir bölgeye düştü" ifadeleri kullanıldı. Uçakla son iletişimin 13.48'de gerçekleştiği, uçaktan herhangi bir acil durum bildirimi yapılmadığı belirtildi. Normalde Jeju Adası'ndaki bir birliğe konuşlu olan uçağın, kaza öncesinde eğitim için Pohang'a uçtuğu aktarıldı. Kazada sivil kayıp yaşanmadığı ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra dağlık alana çakıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Uçağın irtifa kaybettiği ve neredeyse 90 derecelik açıyla yere çakıldığı kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY - Güncel
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