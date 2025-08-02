Güney Kore'de Demokrat Parti'nin Yeni Genel Başkanı Jung Chung-rae Seçildi

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Güney Kore'de Demokrat Parti'nin (DP) yeni genel başkanlığına dört dönem milletvekilliği yapmış olan Jung Chung-rae seçildi. Jung, yapılan ulusal parti kongresinde oyların yüzde 61,74'ünü alarak rakibi Park Chan-dae'yi geride bıraktı.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti'nin (DP) genel başkanlığına Jung Chung-rae seçildi.

Yonhap'ın haberine göre, DP'nin yeni başkanı belli oldu.

Dört dönem milletvekilliği yapan 60 yaşındaki Jung, iktidardaki DP'nin genel başkanlığına getirildi.

Jung, ulusal parti kongresinde oyların yüzde 61,74'ünü alarak seçimi kazanırken, rakibi Park Chan-dae ise oyların yüzde 38,26'sını aldı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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