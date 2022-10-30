Güney Kore'de Cadılar Bayramı İzdihamında En Az 151 Kişi Öldü
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SEUL, 30 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de izdiham yaşanan alan, 30 Ekim 2022. Güney Koreli yetkililer Pazar günü, başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde Cumartesi gecesi Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda en az 151 kişinin öldüğünü, 82 kişinin de...
SEUL, 30 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de izdiham yaşanan alan, 30 Ekim 2022.
Güney Koreli yetkililer Pazar günü, başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde Cumartesi gecesi Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda en az 151 kişinin öldüğünü, 82 kişinin de yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel