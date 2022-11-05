Güney Kore'de binlerce kişi, Cadılar Bayramı izdihamı nedeniyle hükümeti protesto etti

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamasındaki izdihamda 156 kişinin ölümüne tepkiler sürerken, başkent Seul'de binlerce kişi, hükümeti protesto etti.

BBC'nin haberine göre, Seul'deki izdihamda hayatını kaybeden kişileri anmak isteyen binlerce kişi başkentin işlek caddelerine akın etti.

Olaya ilişkin soruşturma açılıp, polisin ihmalden dolayı özür dilemesi ve Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kalabalık etkinliklere dair düzenleme yapılacağı sözüne rağmen ülkede tansiyon düşmedi.

Siyah kıyafetler giyen, mumlar yakan, afişler taşıyan binlerce Güney Koreli, başkentin çeşitli noktalarında Cadılar Bayramı kutlamasındaki izdihamda ölen 156 kişi için yas tuttu.

Seul Belediye binası yakınında düzenlenen protesto gösterisinde Yoon'a yönelik istifa çağrıları yapılırken kalabalık "İstifa da bir taziyedir" afişleri taşıdı.

Göstericiler adına konuşan bir kişi, "Hükümet açıkça sorumluluk sahibi olmasına rağmen, failleri alakasız kuruluşlardan arıyor. Olay, hükümetin en temel rolünü oynamadığı için meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Olayın gerçekleştiği Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesine giden yaklaşık 200 kişilik bir grup ise burada hayatını kaybeden kişileri andı.

Buradaki göstericiler ise, "Saat 6.34'te devlet burada yoktu" afişleri taşıdı.

Itaewon bölgesinde 29 Ekim'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 156 kişi yaşamını yitirmiş, 19'u ağır 82 kişi ise yaralanmıştı.