- Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

SEUL - Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Sillim Metro İstasyonu'nun çıkışına yakın bir ara sokakta 14.07 sıralarında, 30'lu yaşlarda kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki bıçakla rastgele çevredekilere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırganın yakalanarak gözaltına aldığı olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.