Güney Kore'de Başlayan 14. Gwangju Bienali'nde Çin'e Ait Eserler Sergileniyor

GWANGJU, 8 Nisan (Xinhua) -- 14. Gwangju Bienali için hazırlanan ve Çin'in bambuya dair çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı Çin pavyonu, Cuma günü Gwangju'daki Eunam Sanat Müzesi'nde halka açıldı.

Bir ziyaretçi, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonundaki bir heykelin fotoğrafını çekiyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

GWANGJU, 8 Nisan (Xinhua) -- 14. Gwangju Bienali için hazırlanan ve Çin'in bambuya dair çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı Çin pavyonu, Cuma günü Gwangju'daki Eunam Sanat Müzesi'nde halka açıldı.

Bu yıl "Su Gibi Yumuşak ve Zayıf" temasıyla düzenlenen Gwangju Bienali, 9 Temmuz'a kadar sürecek ve dünyanın dört bir yanından 79 sanatçının eserlerini sergileyecek.

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonundaki ziyaretçiler, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Bir ziyaretçi, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonundaki bir enstalasyonun fotoğrafını çekiyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Bir ziyaretçi, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonunda ipek üzerine mürekkeple yapılmış bir resmin fotoğrafını çekiyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonundaki ziyaretçiler, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonundaki ziyaretçiler, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonundaki ziyaretçiler, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Bir ziyaretçi, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 14. Gwangju Bienali için hazırlanan Çin pavyonundaki bir heykelin fotoğrafını çekiyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)