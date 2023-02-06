Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 9 Kişi Kayıp
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SİNAN, 6 Şubat (Xinhua) -- Yonhap Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre, Güney Kore'nin güneybatısındaki Güney Jeolla eyaletine bağlı Sinan ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi kayboldu.
SİNAN, 6 Şubat (Xinhua) -- Yonhap Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre, Güney Kore'nin güneybatısındaki Güney Jeolla eyaletine bağlı Sinan ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi kayboldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel