Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 9 Kişi Kayıp Güncel Haberler SİNAN, 6 Şubat (Xinhua) -- Yonhap Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre, Güney Kore'nin güneybatısındaki Güney Jeolla eyaletine bağlı Sinan ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi kayboldu. Güney Kore'nin Güney Jeolla eyaletine bağlı Sinan ilçesi açıklarında alabora olan balıkçı teknesi görülüyor, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla) SİNAN, 6 Şubat (Xinhua) -- Yonhap Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre, Güney Kore'nin güneybatısındaki Güney Jeolla eyaletine bağlı Sinan ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi kayboldu. Güney Kore'nin Güney Jeolla eyaletine bağlı Sinan ilçesi açıklarında alabora olan balıkçı teknesi görülüyor, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla) Güney Kore'nin Güney Jeolla eyaletine bağlı Mokpo kentindeki bir limanda, alabora olan balıkçı teknesinden kurtarılan bir balıkçı hastaneye sevk ediliyor, 5 Şubat 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Güney Kore Güncel Haberler

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