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Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 5 Kişi Kurtarıldı

Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 5 Kişi Kurtarıldı
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Güney Kore'nin Jeju adası açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 10 kişiden 5'i kurtarıldı. Olayın ardından sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

SEUL, 13 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneyindeki tatil adası Jeju açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesinin çarşamba günü alabora olmasının ardından beş kişi kurtarıldı.

Çeşitli medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, sahil güvenlik 33 tonluk balıkçı teknesinden yerel saatle 07.56'da bir tehlike sinyali aldı. Olay yerine gönderilen 500 tonluk bir sahil güvenlik gemisi balıkçı teknesini devrilmiş halde buldu ve beş kişiyi kurtardı. Saniyede 18-20 metre hızla esen rüzgar ve 3 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar nedeniyle yakın sular için uyarı yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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