Güney Kore'de Askeri Uçak Kazası: Dört Mürettebat Hayatını Kaybetti

SEUL, 29 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'de meydana gelen askeri uçak kazasında dört mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'na göre, dört kişilik mürettebatı bulunan P-3 deniz devriye uçağı yerel saatle 13.43'te eğitim için ülkenin güneydoğusundaki Pohang kentindeki askeri bir üsten havalandı.

Bakanlık, uçağın saat 13.49 civarında üs yakınlarındaki bir tepeye düştüğünü ve tespit edilmiş herhangi bir sivil can kaybı olmadığını bildirdi.

Chosun Ilbo gazetesinde yer alan habere göre mürettebatın tamamının cansız bedeni yanmış halde bulundu.

Yonhap haber ajansına göre ise düşen uçağın enkazından üç cansız beden çıkarıldı.

Uçaktaki yangını söndürmek için helikopterler, ekipmanlar ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada uçağın tamamen yandığı ve şeklinin tespit edilemediği bildirildi.