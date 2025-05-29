Güney Kore'de Askeri Uçak Kazası: 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti

POHANG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'de meydana gelen askeri uçak kazasında dört mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dört kişilik mürettebatı bulunan P-3 deniz devriye uçağı yerel saatle 13.43'te eğitim için ülkenin güneydoğusundaki Pohang kentindeki askeri bir üsten havalandı.

Bakanlık, uçağın saat 13.49 civarında üs yakınlarındaki bir tepeye düştüğünü ve tespit edilmiş herhangi bir sivil can kaybı bulunmadığını bildirdi.