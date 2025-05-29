Güney Kore'de Askeri Uçak Düştü: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Askeri Uçak Düştü: 4 Asker Hayatını Kaybetti
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Güney Kore'nin Pohang kentinde bir donanma devriye uçağı düştü. Uçakta bulunan 4 askerden ikisi subay, ikisi astsubay olmak üzere hepsi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Pohang kentinde 4 kişinin bulunduğu donanma devriye uçağı, dağlık alana düştü.

Yonhap'ın haberine göre, askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı.

Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu.

Yetkililer, düşen uçakta hayatını kaybeden ikisi subay, ikisi astsubay 4 askerin cesetlerine ulaşıldığını bilgisini paylaştı.

Askeri yetkililer, Lockheed P-3CK Orion tipi askeri devriye uçağının düşüş sebebinin henüz bilinmediğini ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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