Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye tıbbi yardım taşıyan balonlar göndermeye devam ediyor

Kuzey Kore'nin ülkedeki Kovid-19 salgınının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığını iddia etmesinin ardından Güney Kore'de aktivistler tıbbi yardım malzemeleri taşıyan daha büyük balonlar uçurduklarını söyledi.

Aktivist Park Sang-hak, Kuzey Kore'ye sınırdan 20 bin maskenin yanı sıra on binlerce C vitamini ve ateş düşürücü tablet taşıyan 20 balon uçurduklarını aktardı.

Park, haziranda iki defa balonla benzer yardım malzemeleri gönderdiklerini belirtti.

Daha önce Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri, 1 dolarlık banknotlar ve dış dünya hakkında bilgi içeren USB bellekler dağıtmak için balon uçuran Park, Kuzey Korelilerin acil ihtiyacından dolayı şimdilik yalnızca tıbbi yardım malzemeleri göndereceğini dile getirdi.

Park, "Kovid-19'u yayan kişi (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ancak toplumsal tepkiler kötü olduğu için suçu bizim üzerimize atmaya çalışıyor. Yardım malzemeleri nasıl olur da Kovid-19 virüsü taşır?" dedi.

Güney Koreli emniyet yetkilileri, son balon uçurma faaliyetinin araştırıldığını söyledi.

Salgının balonlarla yayıldığı iddiası

Kuzey Kore devlet medyasında 1 Temmuz'da yer alan haberde, ülkedeki salgının, vatandaşların Güney Kore sınırından gelen "yabancı şeylere dokunmalarıyla başladığı" iddiası yer almıştı.

Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisanda Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde aktarmıştı.

Salgın önleme merkezi, yayımladığı "acil durum talimatı"nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylere dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey Kore'ye Güney Kore'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söylemişti.

Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğu bildirilmişti.