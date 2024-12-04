Güney Kore'de Acil Durum Sıkıyönetimi Kaldırıldı

SEUL, 4 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'de salı gecesi Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen acil durum sıkıyönetimi, çarşamba günü erken saatlerde yapılan kabine toplantısında parlamentonun karşı oy kullanmasının ardından kaldırıldı.

Birçok medya kuruluşuna göre, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge acil olarak toplanan kabine toplantısında onaylandı.

Yoon'un salı gecesi ilan ettiği acil durum sıkıyönetimi, 1980'lerin sonunda sona eren askeri diktatörlükten bu yana ülkede ilan edilen ilk sıkıyönetim oldu.