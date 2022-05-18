Güney Kore'de 74 yıl sonra halka açılan Mavi Saray'ı binlerce kişi gezdi - Haberler

Güney Kore'de devlet başkanının resmi ikametgahı Mavi Saray'ı, 74 yıl sonra halka açılmasının ardından binlerce kişi ziyaret etti.

Yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün ilk icraatlarından biri, Mavi Saray'daki başkanlık ofislerini taşımak ve halka açmak oldu.

10 Mayıs'ta halka açılan sarayı, günde yaklaşık 39 bin kişi ziyaret ediyor.

Yoon'un seçim taahhütlerinden biri olan Mavi Saray'ın halka açılması için başkanlık ofisleri yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Savunma Bakanlığı yerleşkesine taşındı.

ABD'deki Beyaz Saray'a benzer bir saray inşa etmeyi hedeflediğini belirten Yoon, yeni ofislerin halkla daha iyi iletişim olanağı sağlayacağını söyledi.

Yoon'un sarayı taşınma planı, aceleye getirildiği ve gerçekçi olmadığı yönündeki eleştirilere maruz kaldı.

Mavi Saray, Yoon'un göreve başladığı ilk gün olan 10 Mayıs'ta halka açılmıştı.