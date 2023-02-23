Güney Kore'de 2023 İnsansız Hava Aracı Fuarı Başladı

BUSAN, 23 Şubat (Xinhua) -- İnsansız hava araçları (İHA) fuarı, en son teknoloji ve modelleri sergilemek, ayrıca sektörün geleceğini tartışmak üzere Perşembe günü Güney Kore'nin Busan kentinde başladı.

Güney Kore'nin Busan kentindeki Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda sergilenen bir İHA, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

BUSAN, 23 Şubat (Xinhua) -- İnsansız hava araçları (İHA) fuarı, en son teknoloji ve modelleri sergilemek, ayrıca sektörün geleceğini tartışmak üzere Perşembe günü Güney Kore'nin Busan kentinde başladı.

Her yıl düzenlenen etkinlik 25 Şubat'a kadar devam edecek. Etkinlik, 625 fuar standı kuracak 172 firma ve kuruluşu biraraya getiriyor.

Güney Kore'nin Busan kentindeki Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda sergilenen aydınlatmalı İHA'yı inceleyen ziyaretçiler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Busan kentindeki Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda sergilenen İHA'yı inceleyen ziyaretçiler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Busan kentindeki Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda sergilenen sıvılaştırılmış hidrojen ile çalışan İHA, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin Busan kentindeki Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda sergilenen tıbbi yardım amaçlı kullanılan İHA, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)